"Brevskriverne kan have smukke motiver - udover at skaffe sig kommunale stemmer - men det er nødvendigt endnu engang at erindre alle om, at vi lever i en retsstat," skriver Søren Bald fra De radikale. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Husk - vi lever i en retsstat

Gribskov - 28. april 2021 kl. 11:27 Af Søren Bald, formand for Radikale Venstre i Gribskov, Sandbogaards Alle 5, Tibirke Sand Kontakt redaktionen

Repræsentanter for nogle partier i Gribskov byråd har skrevet et åbent brev til Morten Jørgensen, der i 2017 blev valgt på Nyt Gribskovs liste.

Det er sådan set OK med et åbent brev, men det synes som om, brevskriverne glemmer noget vigtigt. Nemlig: Vi lever i en retsstat!

Det indebærer, at ingen er skyldig, før de er dømt.

Morten Jørgensen har været chef på Havregården, som nu er lukket. Der er en række uafklarede problemer, som offentligheden af gode grunde ikke kan vide ret meget om, men der er nogle centrale spørgsmål: Er Morten Jørgensen sigtet for noget? Er han tiltalt for noget? Er han dømt? Hvis ingen af disse spørgsmål kan besvares med andet end et nej, er der ikke meget kød på det ben, brevskriverne koger suppe på.

Kan tvangsfjernelses-sager komme til behandling i et udvalg, hvor han er formand? Nej, for sådan er strukturen ikke. Og hvis der i anden sammenhæng ville være noget, der bare havde en duft af noget med Havregården og unge tvangsfjernede at gøre, ville han åbenbart være inhabil, fordi der er rejst tvivl om en række forhold på Havregården, som ville indebære inhabilitet - også selv om der ikke er rejst tiltale imod ham.

Brevskriverne kan have smukke motiver - udover at skaffe sig kommunale stemmer - men det er nødvendigt endnu engang at erindre alle om, at vi lever i en retsstat.

Personligt kender jeg ikke Morten Jørgensen, men han kan meget vel have kludret på Havregården. Det er bare ikke det samme som at have begået noget ulovligt. Han har fortsat en vigtig post i byrådet skabt ved konstitueringen i 2017, men alle og enhver fra borgmesteren til kommunaldirektøren og Morten Jørgensen selv ville kunne indse, at kom der sager op om f.eks. tvangsfjernelser, så er han inhabil. Ikke fordi han er dømt skyldig, men fordi han med Havregårdens »skæbne« i erindring ville gøre klogt i at erklære sig inhabil.

Og alle vi andre - også brevskriverne - kan så indtil videre tage den med ro og vente på, at andre myndigheder eventuelt gør noget, der reelt skaber en ny situation. Sådan foregår det nemlig i en retsstat!

Kort og godt: Spis brød til, og pas hellere de andre kommunale sager, I har ansvaret for.

