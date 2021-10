Vignet, KV 21 Foto: Betina Blomsterberg

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Herfra: Rungende ja til naturens genopretning - også med hegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Herfra: Rungende ja til naturens genopretning - også med hegn

Gribskov - 19. oktober 2021 kl. 05:32 Af Maud Margrethe Pedersen, kandidat, Alternativet, Hindsehovgården 2, Dronningmølle Kontakt redaktionen

Herfra skal i stedet lyde et rungende "Ja" til naturens genopretning, også med hegn! Ja til biodiversitet og derfor ja til Nationalpark Gribskov!

På byrådsmødet Tirsdag d 12.oktober, samlede byrådet sig om et skærpet høringssvar vedr. NaturnationalParken i Gribskov. Der blev det et rungende NEJ til hegn?

Nej til hegn er nej til denne park.

Vil byrådsmedlemmerne tage ansvaret for, at Gribskov-delen af Naturnationalparken skrinlægges, hvis høringssvaret får konsekvenser?

Hegnet om Gribskov Naturnationalpark er præmissen for genopretningen.

I Alternativet ønsker vi Naturen for naturens egen skyld.

Med 1% urørt natur i Danmark, skal vi bidrage til genopretningen af den smule, vi har.

Naturen nydes og bruges lokalt, men vi har et ansvar, der er større end lokale interesser. Vi har ansvaret for, at børn og børnebørn får mere natur. Ligesom vi har et ansvar for naturen.

Her kræver det nogle gange hegn, for at genoprette naturen på nye måder. Tænk at vi genopretter naturen ved at sætte hegn! Det fortæller, hvor fattig en natur vi har.

Hegnet er til for at holde store græssende dyr inde, ikke for at holde mennesker ude.

Naturen i Naturnationalparken skal være natur på egne (omend indelukkede) præmisser.

Vi får langsomt en natur tilbage, vi ikke har haft i meget lang tid.

Et nyt projekt, som vi alle kan følge fra første parket.