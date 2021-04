Debat: Helt hen i vejret at lave lyskryds

Vi som dagligt kører mod Hillerød via Hillerødvej 267 og også kommer hjem den vej, vi har alle prøvet at skulle bruge op til en time om sommeren i kø bare fra Isterødvejen og op til rundkørslen. Løsningen er ikke et lyskryds! Det vil skabe elastikkørsel hele vejen fra Hillerød af, med start og stop af bilerne, som igen forurener meget mere. Løsningen kunne godt være en venstre shunt, men ja den er dyr, måske man så bare skulle lave en lige ud shunt! Nu er vi så heldige, at den rundkørsel ligger højere end et par af vejene, der løber dertil. Dette kan gøres rimelig nemt og billigere end de 25 millioner, der skal graves ud til en enkelt kørebane som drejer svagt ud ca. 300 m før rundkørslen fra Hillerød siden, og der skal så graves ind under Kildevej/Gribskovvej for at lave en tunnel til personbiler. (en lastbil tunnel vil være dyrere) og så ledes ind igen på Hillerødvej 251 ca. 250 meter efter rundkørslen. Det er en løsning, som ikke burde koste meget mere end 12-16 millioner kr. man slipper så også for at have en stor del af rundkørslen lukket ned i perioder. Arbejdet vil foregå uden om trafikken, der skal selvfølgelig lukkes ned for Kildevej/Gribskovvej (Kagerup siden) i en periode, men her kan trafikken ledes uden om via omkørsler. Når arbejdet så er færdigt, vil den nordgående trafik blive ledt uden om, eller under om man vil. Ja man spærrer af for den trafik som kommer fra Kagerup-siden, men er dette ikke en fordel? Så kommer trafikken ikke længere igennem Kagerup fra Hillerød siden af. Trafikken fra nordsiden af vil blive lukket ud, når de biler som kommer fra Helsinge siden af kører lige over mod Kagerup.