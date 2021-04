Ifølge strategiplanen skal butikker i bymidten primært koncentreres omkring Vesterbrogade og torvet/Kulturhavnen i Gilleleje, skriver de to radikale politikere i debatindlægget. Foto: Jan F. Stephan

Debat: Grøn indgangsportal til Gilleleje

Gribskov - 20. april 2021 kl. 20:36 Af Bo Jul Nielsen, byrådsmedlem, Radikale Venstre, & Søren Bald, formand, Radikale Venstre i Gribskov kommune Kontakt redaktionen

Gilleleje Lokalråd ved formand Leif Tang Lassen efterspørger svar i Frederiksborg Amts Avis i forhold til udvikling af et område ved Bøgebakken/Stationsvej/Kystvej i Gilleleje.

Radikale Venstre vil ikke forholde sig til konkrete projekter eller specifikke investorer på dette areal, da størsteparten af det samlede areal er ejet af Gribskov kommune eller arealer, hvor Gribskov kommune har drift/lejeaftale i de kommende 4-5 år.

Til orientering kan det oplyses, at hvis Gribskov kommune eventuelt ønskede at sælge arealet, så skulle det i offentligt udbud, hvor både norske, tyske og danske butikskæder ville have muligheden for at være højestbydende - og dermed ikke et specifikt/konkret projekt.

Radikale Venstre ønsker at følge tankerne i »Strategiske Plan for Gilleleje« vedtaget af et samlet byråd i 2017 efter byvandringer og indgående inddragelse af både borgere og erhvervsliv i Gilleleje.

Tankerne i denne gennemarbejdede strategiplan for Gilleleje er at skabe en stærkere synergi mellem butikkerne i byen for at sikre et større kundeflow og styrke oplevelsen af et spændende byliv.

Ifølge strategiplanen skal butikker i bymidten primært koncentreres omkring Vesterbrogade og torvet/Kulturhavnen i Gilleleje.

Derfor blev området omkring Bøgebakken/Stationsvej/Kystvej udtaget af centerafgrænsningen i samme strategiplan - og igen af et samlet og enigt byråd.

Radikale Venstre mener også, at man skal følge tankerne i Strategiplanen om »en grøn velkomstportal til bymidten«, tanker som Gilleleje Lokalråd selv har efterspurgt udviklet på et åbent lokalrådsmøde i Gilleleje hallen den 22. november 2018.

Radikale Venstre kan ikke se, at butikker med selvlysende neonskilte og store parkeringsarealer på nogen måde er et alternativ til »en grøn velkomstportal til bymidten« og dermed også det første indtryk af Gilleleje ved ankomst via Kystvejen.

Derfor er Radikale Venstre også noget forundret over Gilleleje Lokalråds 180 graders meningsskifte i denne sag og håber, at Gilleleje Lokalråd vil vende tilbage til deres egne ideer og visionerne i strategiplanen for Gilleleje.

