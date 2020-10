Debat: Gribskov skal ikke være en version af Vesterbro

Derfor glæder det mig usigeligt, når jeg i dag slår op på dagsordenen for næste uges møde i Udvikling, By og Land.

Det lader til, at der er blevet lyttet til borgernes massive modstand mod de fem etagers byggeri i Gilleleje Syd. Der lægges i hvert fald op til, at der nu kun bygges i 2 etager - dog punktvis 3 etager. Og ud til Parkvej kun i 2 etager.

Derfor er vi dybt taknemmelige for den store opbakning fra borgerne i Gilleleje. Det lader til, at vores fælles indsats nu er i gang med at bære frugt. Borgernes stemmer er blevet hørt i det nye oplæg, som politikerne i fagudvalget skal tage stilling til på tirsdag. Så nu krydser vi i Det Konservative Folkeparti blot fingre for, at udvalget er enige i, at der bestemt ikke skal bygges højt.