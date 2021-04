Send til din ven. X Artiklen: Debat: Gribskov kom godt igennem 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Gribskov kom godt igennem 2020

Gribskov - 18. april 2021 kl. 14:20 Af Anders Gerner Frost, borgmester, (Nyt Gribskov) Kontakt redaktionen

På seneste byrådsmøde blev Gribskov Kommunes regnskab for 2020 fremlagt.

Regnskabet var som forventet, og kommunen som helhed kom godt igennem 2020 - der er styr på økonomien.

Der er god grund til at være ekstra stolt og glad for den indsats alle medarbejdere i Gribskov Kommune har bidraget med i 2020. Indsatsen har betydet, at vi i Gribskov Kommune - trods Corona - har formået at komme godt igennem 2020 også regnskabsmæssigt.

Vi har formået at holde fokus som organisation og som byråd på den vækststrategi, et flertal af byrådet står bag. En vækststrategi, der betyder, at vi også på lang sigt kan forbedre vores økonomi i kommunen og dermed sikre vores velfærd også i fremtiden.

I Gribskov oplever vi, at vi står sammen. Vi står sammen om at sikre Gribskov i fremtiden, vi står sammen om at sikre vores lokale erhvervs- og detailhandel, vi står sammen om at komme igennem Corona, vi står sammen om at holde smitten nede.

Derfor også en stor tak til alle jer, der i dagligdagen er med til lige netop dette - vi har en fantastisk kommune, og vi er i gang med en fantastisk udvikling af vores kommune.

Vi er lige nu i gang med at anlægge cykelsti til Valby, vi er i opstartsfasen af en ny vej fra Græsted til Gilleleje, vi er i opstartsfasen med trafiksikring af Kildevejen, der er i det hele taget gang i Gribskov.

Tak til det samlede Byråd for at stå sammen om Gribskov, vi er ikke altid enige i byrådet, men vi står sammen om at finde de gode løsninger for Gribskov. Vores regnskab for 2020 viser, at vi er på rette vej, det tror jeg glæder os alle.

Tak for indsatsen til alle.

relaterede artikler

Vagn var tæt på at give op: Nu strammer testcenter op 12. april 2021 kl. 20:55

Elever smittet: Klasser sendt hjem på gymnasie og folkeskole 12. april 2021 kl. 10:30