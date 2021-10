Debat: Gribskov bør lave et hunderev

Parallelt med indlægget "Debat: Stenrev og ålegræs er fremtiden" er jeg helt sikker på, at en langsigtet og en forholdsvis større nutids investering til reetablering af "fordums tiders naturlige stenrev" ud for kysten både vil gavne klimaet, miljøet, naturen, samt sikring af bedre levesteder for fiskeyngel og -bestande, udover og ikke mindst ditto vil fungere som grobund for ålegræs, tang osv., der jo, i den grad, binder CO2 i havene og således ditto er til gavn for et bedre havmiljø og ikke mindst for et bedre klima ovenvande.