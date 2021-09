- Vi vil gerne opfordre alle partier til at melde helt klart ud, hvad de helt faktuelt har ændret på området, i den periode der har været, og hvad de ønsker at forbedre fremover, samt hvordan de vil nå målet, skriver skribenten bag læserbrevet. Modelfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Glemmer I, så husker vi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Glemmer I, så husker vi

Gribskov - 09. september 2021 kl. 18:01 Af Stina Egedius Miller på vegne af bestyrelsen i DUBS, Bygaden 14, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen

For snart fire år siden inviterede vi en håndfuld byrådsmedlemmer til et dialogmøde på Kulturhavnen. Her blev de præsenteret for fortællinger fra det virkelige liv som forældre til børn med særlige behov i Gribskov kommune. Fortællinger om mødet med systemet i vores kommune, retorikken, svigt og en udvikling i en meget kedelig retning.

Lokalpolitikerne gav udtryk for, at de var chokerede og intetanende, om de forhold der herskede på området. Siden har vi i DUBS (Dialogforeningen for unge og børn med særlige behov) inviteret til dialog både med politikerne, forvaltningerne og ikke mindst forældrene, der dagligt kæmper en urimelig kamp for, at deres barn skal få den hjælp, som de har behov for.

Det er meget nedslående, at der trods gode intentioner og løfter, ikke ser ud til at være sket den store forandring på området. Faktisk har selvsamme politikere besluttet, at der skal spares, på et område, der allerede mangler resurser, som det er.

Hørte I ikke efter, eller er der noget vi har overset? Vi vil gerne opfordre alle partier til at melde helt klart ud, hvad de helt faktuelt har ændret på området, i den periode der har været, og hvad de ønsker at forbedre fremover, samt hvordan de vil nå målet.

I har helt sikkert hørt om en million stemmer, husk at en del af dem bor i Gribskov.