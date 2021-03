Der er grund til at rose kommunen, når den lytter til de indsigelser, der har været fra borgere og foreninger som Danmarks Naturfredningsforening, skriver Hans Henrik F. Svensson i sit debatindlæg.

Artiklen: Debat: Glædeligt at kommunen lytter

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov (DN) har i høringssvar og avisindlæg været efter Gribskov Kommune, når kommunen har planlagt at bygge i den åbne natur eller bygge i grønne åndehuller i byerne.

Derfor er der også grund til at rose kommunen, når den lytter til de indsigelser der har været fra borgere og foreninger som DN, ombestemmer sig, og trækker forslag tilbage, som ville medføre urimelige indgreb i vores grønne natur.

Aktuelt drejer det sig om Skoven 3-7 i Helsinge, som har status af et bevaringsværdigt grønt rekreativt område og Esrum Øst, som er en unik bevaringsværdig natur op mod Esrum Kanal.

Disse områder var udlagt til bebyggelse i Forslag til dele af Kommuneplan 2021-2033, som netop har været i for-høring og efterfølgende været behandlet i Udvalget for Udvikling, By og Land.

Udvalget har besluttet, at disse områder helt skal udgå af den kommende kommuneplan og således ikke bebygges, til glæde for de lokale og kommunens andre borgere som ønsker at bevare deres grønne nærområder og en grøn kommune.