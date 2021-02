"Chokeret er nok i overkanten, men jeg blev da overrasket, da jeg konstaterede, under byrådsmødet, at man valgte at give gave til en erhvervsforening," skriver læserbrevsskribenten. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Giver Gribskov Kommune skjult erhvervsstøtte?

Af Steen Pedersen, Thorsgårdsvej, 3230 Græsted

Chokeret er nok i overkanten, men jeg blev da overrasket, da jeg konstaterede, under byrådsmødet, at man valgte at give gave til en erhvervsforening.

Det er Gribskov Spisekammer, der har fået mellemfinancieret 300.000,- kr. af Kommunen.

Ved mellemfinanciering er det set med mini øjne et lån med 99,99% sikkerhed for tilbagebetaling. I dette tilfælde et projekt med regionen i ryggen, hvilket burde være en sikkerhed i sig selv.

Det er så meddelt, af omtalte erhvervsforening, at de ikke ser sig i stand til, p.t. at tilbagebetale mere end ca. 50.000,- kr.

Et flertal i byrådet, har så vedtaget, at det resterende beløb, ca. 250000,- kr. skal sponseres af skatteyderne.

Sjovt nok svarer dette beløb til, at der kunne ansættes en ekstra SOSU medarbejder.

Som jeg hørte det, er det et regionalt projekt. Hvor det er gået galt, er lidt usikkert (konkurs i københavnsk madhus) men risikoen for sådan må være regionens, og ikke Gribskov Kommune.

Beløbet svarer til, at hver virksomhed i foreningen har pådraget sig en gæld på 15- 20000,- kr som det burde være muligt at finde en afdragsordning til.

Det er ikke rimeligt at afskrive så mange penge, blot fordi det ser svært ud at inddrive dem.

Jeg har muligvis ikke fået alt med, fra byrådsmødet. det skyldes de håbløse internetforbindelser i kommunen.

Det har været kilde til undren, at kommunen har forholdt sig passivt, og overladt til private, at arbejde for bedre bredbånd, da vi jo bliver pålagt at kommunikere digitalt med » det offentlige ».

Dette ser det nu ud til at blive bedre, men det er jo også en helt anden historie.