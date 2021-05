Send til din ven. X Artiklen: Debat: Galimatias i byrådssalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Galimatias i byrådssalen

Gribskov - 29. maj 2021 kl. 04:10 Kontakt redaktionen

Jens Rane Holck, kandidat for SF Gribskov, Tisvilde bygade 38, 3220 Tisvildeleje

Er der nogen der vil tage ansvaret for den senest bebudede besparelse på folkeskolens specialområde? Alle i byrådet og alle, der søger ind er enten tavse medvidende eller direkte ansvarlige for budgettets handleplan for besparelser her. Men nu står det klart, at alarmklokkerne simpelthen ikke har lydt højt nok i denne valgperiode.

Lad os bygge en kommunalbestyrelse op for hele kommunen, hvor vi ikke bilder borgerne ind, at vi kan klare en vigtig opgave, vi ikke kan klare, og hvor ingen sidder på de hænder, som de så senere vasker nok så længe i debatspalterne.

Der er jo ikke nok midler til folkeskolen, hverken til det almene område eller til specialområdet. Dårlig drift, dårlig stemning, imageproblem, kaotisk indblanding fra staten: alt er mulige forklaringer. Jeg skal ikke dømme her. Men det, vi bliver nødt til nu, det er at stemme nogle folk ind i kommunalbestyrelsen med et klart mandat til at støtte folkeskolen.

Det skal ikke kun være en gang i mellem, når der dukker en møgsag op, at borgerne hører lidt om problemerne. Nu vil man spare grundlæggende ved at lade lidt færre få et specialtilbud, og det betyder lidt sværere arbejdsforhold for folkeskolelærere i normalområdet, som jo i forvejen jævnligt slår op i ordbog for lægelatin og diagnoser med tre-fire bogstaver for at forstå deres elever. Det er vel tak for at regeringens støtte til folkeskolen ikke gik til specialområdet på byrådsmødet 6. april i år.

Der skal et nyt folkeligt mandat til for at bygge folkeskolen op i Gribskov kommune. Om vi så skal sælge ud af arvesølvet, sælge dele af vores frihed, vores havefester, vores ambitioner om kontrol. Vi kan ikke byde vores børn en nedadgående spiral. Forældre til børn i privatskolen går på sin vis foran som et lysende (men asocialt) eksempel. Hvis vi betaler lidt mere, så betaler staten resten. Det skal vi bare gøre på vegne af alle. I tillid til alle. Solidarisk.

Vi vil ikke lade vores børn blive statister i en konkurrence med privatskolen. Som det er nu, opdrages de efter regnearket på grund af hele systemets besparelser. Sæt børnene først. Befri folkeskolen. Vi vil ha en kommune, hvor der er ro på for børn og voksne.

Vi kan adskille økonomien for almen- og specialområdet. Vi kan afskaffe de nationale tvangstests og søge om status som frikommune. Og vi kan styrke de lokale fællesskaber og lytte til børn, medarbejdere, forældre og bestyrelser.

Kom nu ind i kampen i Gribskov byråd!