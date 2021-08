Skribenterne bag debatindlægget ønsker at opfordre andre sommerhusområder til at sætte fokus på vilde haver. Arkivfoto

Debat: Gå i dialog med din have

Gribskov - 07. august 2021 kl. 09:22 Af Niels Bang Andersen, Slejpnersvej 41 3210 Vejby & Bo Hammer, Strandgårdens grundejerforening Kontakt redaktionen

Gå i dialog med din have, var et af flere gode råd, Arabella Neuhaus kom med til 12 sommerhusejere fra Strandgårdens grundejerforening, der havde valgt at bruge eftermiddagen på at snakke om »vilde haver«. Og der var nok at snakke om. Hvordan får man en blomstereng, hvad skal man gøre med græsaffald, og hvordan kommer man i det hele taget i gang, med at omlægge en mere traditionel have til en vild have, hvor mennesker og fugle, bier, insekter, frøer osv. kan trives side om side.

Det var bestyrelsen, der havde inviteret til havevandring med fokus på vilde haver, da den støtter op om den grønne dagsorden og gerne vil hjælpe til med at få den udbredt - også til sommerhusene.

Arabella, der kom fra Landsforeningen Praktisk Økologi, tog udgangspunkt i erfaringer fra sin egen have og de to haver, som gruppen besøgte.

Her var der havevandring, hvor de to haveejere Niels og Bo fortalte om, hvad det var, de ønskede at ændre på i deres haver, og få inspiration til at gøre haverne mere bi- og insektvenlige.

Når Arabella indledte med at sige, at man skulle gå i dialog med sin have, var det noget flere godt kunne genkende. Jordforholdene er ofte meget forskellige, fra den ene del af haven til en anden. Flere steder i vores område er muldlaget ikke særligt tykt, førend et lerlag dukker frem.

Det giver bedre muligheder for nogle planter og træer end for andre.

Det handler også om, hvor næringsrig jorden er. For eksempel skal en blomstereng ikke plantes i næringsrig jord.

Hvis man ønsker at omlægge en græsplæne til blomstereng, er der flere måder at gøre det på, det kan man f. eks læse om på hjemmesiden oekologi.dk.

Arabella fortalte også om ,hvordan man kan anlægge dele af sin have som skovhave/ permakultur, bl.a. ved hjælp af »Lasagnemetoden«. Den kan man læse om på hendes hjemmeside arabella.dk/ skovhaver og permakultur, hvor man også kan få andre gode tips.

Der blev undervejs i havevandringen gjort mange stop, hvor Arabella pegede på planter og blomster, og sagde: »Den her blomst er spiselig, og de her blade er gode i salater.«

Det var overraskende for de fleste, hvor mange planter, man faktisk kunne spise.

Efter rundvisning mødtes deltagerne omkring et økologisk glas vin, øl eller vand med tilhørende økologiske chips.

Vi ønsker med dette læserindlæg at opfordre andre sommerhusområder, til at sætte fokus på vilde haver, fordi vi også på denne måde kan være med til at bevare og genskabe naturen.

