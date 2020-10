Næstformand i ældreudvalget glæder sig over, at der er givet mulighed for et bygge et plejebolig i det kommende boligområde i Helsinge med navnet Troldebakkerne. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Friplejehjem i Troldebakkerne

Gribskov - 31. oktober 2020 kl. 16:33 Af Pernille Kromann Sams, Byrådsmedlem (Nyt Gribskov), næstformand i udvalget for ældre, social og sundhed Kontakt redaktionen

Som næstformand i ældre-, social og sundhedsudvalget glæder det mig, at vi er nu er på vej med et udbud i Troldebakkerne, der reelt kan føre til, at der kan opføres et friplejehjem i Helsinge.

For os i Nyt Gribskov er endnu et friplejehjem i Gribskov en mulighed for, at give vores ældre, der har brug for en plejebolig endnu flere valgmuligheder end i dag.

Ligeledes må vi konstatere, at vores demografiske udvikling i Gribskov betyder, at den nuværende plejeboligkapacitet skal udvides.

Det er vigtigt for os, at borgerne ikke unødigt skal stå på venteliste, men kan komme hurtigt ind i deres sidste bolig og modtage den ekstra hjælp, de har behov for.