Debat: Frihed til at vælge

Jeg vil give borgerne i Gribskov friheden til, og trygheden ved, selv at kunne træffe så vigtige beslutninger for dem selv og deres familier.

Derfor er det vigtigt, at kommunen sikrer at der er et varieret tilbud indenfor de forskellige områder.

Udover at give borgerne større valgmuligheder, så vil det også øge konkurrencen indenfor de forskellige tilbud. Det er også til gavn for borgerne, for hvem vil ikke have mulighed for at vælge det bedste tilbud?