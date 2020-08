"For mig, som socialdemokrat, glæder det mig, at skolerne med afkortning af skoledagen (omlægning af timerne) særligt har haft fokus på de svageste elever med forebyggelse som mål," skriver byrådsmedlem Allan Nielsen (S) i sit debatindlæg.

Debat: Forebyggende arbejde er vigtigt

Af Allan Nielsen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Jeg synes, at Trine Egetveds tanker om afkortning af skoledagen er fornuftigt.

Dog tænker jeg ikke, at det skal være en overordnet beslutning, som bare skal køres hen over skolerne i Gribskov Kommune.

Skulle det komme dertil, er det vigtigt for mig, at lærerne, eleverne og forældrebestyrelserne har været inddraget og hørt, inden en generel beslutning bliver taget for alle skolerne.