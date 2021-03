"I Gribskov Kommune skal vi fortsat have 10. klasse på Nordstjerneskolen - som et 10. klassecenter. 10 klasse i folkeskoleregi styrker elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse," skriver Allan Nielsen (S) i sit debatindlæg. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Folkeskolen som moderskibet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Folkeskolen som moderskibet

Gribskov - 19. marts 2021 kl. 17:04 Af Allan Nielsen, byrådsmedlem (S) Kontakt redaktionen

Folkeskolens 10. klasse i Gribskov Kommune har flere gange været til debat i indeværende byrådsperiode. Nu er den til debat igen, idet der i budgetaftalen er indskrevet en aftale om at nytænke 10. klasse med henblik på at fremtidssikre et 10. klassetilbud i Gribskov Kommune.

Her i kommunen går 30 elever i 10. klasse i indeværende skoleår. Efter besparelserne på skoleområdet, op til dette skoleår og besparelsen på 10. klasse for 2 år siden, er der god grund til at tage en drøftelse af, hvordan vi indretter 10. klassetilbuddet, så eleverne får det bedst mulige afsæt til livet efter folkeskolen. Det grundlæggende spørgsmål må være: hvad er bedst for eleverne?

Vi ved fra undersøgelser, at børn af ufaglærte forældre, der går i 10. klasse, klarer sig bedre i forhold til at få en ungdomsuddannelse end elever, der ikke har gået i 10. klasse. Chancen for at de elever bliver mønsterbrydere er forholdsvis stor.

Vi ved også, at de nuværende 10. klasseelever har signifikant mindre frafald på ungdomsuddannelser, når de efter 10. klasse vælger en ungdomsuddannelse.

I Gribskov Kommune skal vi fortsat have 10. klasse på Nordstjerneskolen - som et 10. klassecenter. 10 klasse i folkeskoleregi styrker elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

En del af nytænkningen er, at vi fra Byrådets side skal sikre tilstrækkelige resurser til, at man på et 10. klassecenter på Nordstjerneskolen har opbygget specialiserede og faglige pædagogiske miljøer omkring undervisning og vejledning af de 15-16-årige. 10. klasse elever, som er uafklarede eller mangler de nødvendige faglige færdigheder, der skal til at begynde på en ungdomsuddannelse. Særligt glædeligt er det, at cirka en tredjedel af eleverne i 10. klasse her i kommunen begyndte på en erhvervsskole efter 10. klasse i 2020. Dette tal må gerne stige. Et 10. klassecenter, der kan åbne verdenen for eleverne i et samarbejde med Ungdomsskolen, erhvervsskolerne, UU-centret og ungdomsuddannelserne er vigtigt.

Nu er 10. klasseordningen i spil igen. Her vil Socialdemokratiet arbejde for, at vi i Gribskov Kommune har et 10. klassecenter på Nordstjerneskolen inden for folkeskolelovens rammer, som er et tilbud til alle elever. Billedligt talt: Folkeskolen skal fortsat være moderskibet.