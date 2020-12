Debat: Fokus på alle erhverv ønskes

Denne kernefortælling er opstået, fordi en stor gruppe mennesker sammen med kommunen, herunder mange frivillige, har arbejdet ihærdigt for dette i op imod et år. Dette munder så ud i kernefortællingen "Vores Gribskov" som bygger på fire punkter:

Samtidig er der lagt op til en beslutning omkring to punkter, som der skal arbejdes videre med, vel at mærke med en kommunalt ansat tovholder.

Alt dette er glimrende initiativer, som jeg håber, at en masse private aktører vil arbejde videre med til gavn for deres virksomheder og til gavn for beskæftigelsen indenfor turisme og oplevelsesøkonomi i Gribskov.