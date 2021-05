"Flertallet mente, at det var bedre med afhentning ved skel end at opstille endnu en spand og anvende penge og ressourcer på dette," skriver Pernille Søndergaard.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flertallet vil følge loven - også om affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flertallet vil følge loven - også om affald

Gribskov - 12. maj 2021 kl. 14:03 Af Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), formand Udvikling, By og Land Kontakt redaktionen

Bent Hansen - spidskandidat for Venstre i Gribskov - spørger i et debatindlæg, hvorfor flertallet ikke ville følge Venstres forslag om ikke at vedtage at afhente haveaffald ved skel.

Det er et reelt spørgsmål, hvis valget stod mellem, at vi kunne lade være med at afhente haveaffald ved husstande. Den mulighed forefindes dog ikke når man læser bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen, der følger af regeringens Klimaplan er helt klar - alle kommuner i Danmark skal tilbyde husstande afhentning af 10 fraktioner herunder haveaffald. Valget var så, om vi i Gribskov ville opstille en spand til haveaffald eller lade haveaffald indsamle ved skel. Flertallet mente, at det var bedre med afhentning ved skel end at opstille endnu en spand og anvende penge og ressourcer på dette.

Regeringens klimaplan herunder sortering af affald og afhentning af 10 fraktioner ved alle husstande inklusiv sommerhuse - dog undtaget steder hvor det logistisk er en udfordring, og det administrativt vurderes der skal opstilles husstandsnære kuber - er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget herunder Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Alternativet, Enhedslisten, SF og Regeringen.

Jeg tror dog, at vi alle er enige om, som det også fremgik af debatten i byrådssalen tirsdag den 4. maj 2021, at man i kommuner som Gribskov med mange sommerhuse, landejendomme og huse med store haver godt kunne have ønsket sig en differentiering. Dette giver klimaplanen ikke mulighed for, som det fremgår af bekendtgørelsen.

relaterede artikler

Nu skal affald sorteres i 10 forskellige kategorier 07. maj 2021 kl. 04:15

Debat: Arbejder for affaldssortering 27. april 2021 kl. 13:33