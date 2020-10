Debat: Flere penge til det enkelte barn

Helt generelt skal man huske, at stigende takster på daginstitutionsområdet betyder, at der tilføres penge til børneområdet.

I Gribskov har det i rigtige mange år været besluttet, ligesom i vores nabokommuner, at taksten til daginstitutioner er 25 % af bruttodriftstilskuddet til daginstitutionerne.

Dette fremgår endvidere af lov om dagtilbud at taksten altid skal være et udtryk for lige netop bruttodriftstilskuddet, eller lidt mere populært formuleret: Taksten skal følge, hvad der anvendes af penge på området.

Det betyder således også, at en stigning i taksten til vores daginstitutioner er et udtryk for, at der anvendes flere penge, ligesom et fald i daginstitutionstaksten er et udtryk for det modsatte, nemlig en besparelse på området.