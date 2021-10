Grafik KV 21 Foto: sjm

Debat: Flere boliger og bedre kommune for borgerne

Gribskov - 14. oktober 2021 kl. 10:40 Af Morten Dahlberg, Spidskandidat, Socialdemokratiet, Vangeledsvej 11, Vejby Kontakt redaktionen

I Danmark har vi allerede en velgennemprøvet model for, hvordan vi sikrer stabile lave lejeudgifter i vores boligmasse. De almene boliger bygges ud fra et loft på byggeomkostningerne. Dette loft er delvis geografisk bestemt. Desuden har de almene boliger ikke et profitmotiv. Det gør, at almene boliger i løbet af en kort årrække opleves som prisbillige.

Vi skal altså i Gribskov Kommune bygge flere almene boliger, der hvor folk gerne vil bo. Vi skal bygge dem på en måde, så de passer til den livsstil folk har i dag:

Almene Familieboliger

Studieboliger/ungdomsboliger

Vi skal tale den almene sektor op.

Plads er blevet vigtigere

Som følge af Coronaen er hjemmearbejdsdage og hjemmearbejdspladser nok kommet for at blive. Det ser vi ved, at familier nu gerne vil flytte lidt længere væk fra deres arbejdsplads, hvor prisen pr. m2 er billigere mod, at de får mere plads til rådighed.

Vi skal i Gribskov forstå at udnytte dette potentiale for at få velfungerende borgere med et fast godt betalt job til at flytte længere nordpå på Sjælland. Det gør vi blandt andet ved at styrke vores børnepasningsordninger, vores skoler og vores fritids- og kulturliv.