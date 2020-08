Debat: Fem etager i Gilleleje - nej tak

Tilhængere af lokalisten vil kalde os forstokkede, konservative, højdeskræk og uden visioner - det er okay. Men til jer, så skal I vide, at vi ikke er alene. Vi er helt overbeviste om, at der er mange i Gilleleje, som ikke ser byen forvandlet til NytGribskovs forsøg på Vesterbro - det gælder både lokale, tilflyttere og sommerhusgæster. Hvorfor?

Det Konservative Folkeparti er desværre ikke repræsenteret i udvalget længere og havde derfor ikke mulighed for at stemme, men havde vi haft muligheden var det blevet et stort og rungende nej til overhovedet at overveje 5 etager i Gilleleje.

I Det Konservative Folkeparti er vi bestemt tilhængere af, at vi skal udvikle vores kommune. Men som barnefødte i kommunen, så græder vores hjerter, når vi ser den form for udvikling, som sættes i gang i øjeblikket - helt uden blik for den skønhed, autenticitet og klasse, som en by som Gilleleje har.

Det virker, som om flertallet hopper og springer for alle, som vil bygge et eller andet i kommunen. Uanset hvad det der. Og borgerinddragelsen, som de gik til valg på, er ikke eksisterende. Hvorfor laves sådan en udviklingsplan ikke sammen med byen? Ja til udvikling med autenticitet, men nej til 5 etager.

Det Konservative Folkeparti i Gribskov synes ikke, der skal bygges i 5 etager lige ved indkørslen til Gilleleje. Eller nogle andre steder i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune skal ikke være en lille udgave af Hillerød eller København.

Vi skal være en smuk landkommune med lavt byggeri, plads til haver, grønne områder og højt til himlen.