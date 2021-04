"For Gribskov Kommune har denne udvidelse til motorvej en meget stor betydning. Både for dem, der allerede bor og lever i kommunen, men også for væksten, erhvervslivet, bosætningen og turismen," skriver de to politikere fra Det konservative folkeparti. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Et skridt nærmere

Gribskov - 13. april 2021 kl. 04:06 Af Mette Abildgaard, politisk ordfører, og Trine Egetved, borgmesterkandidat i Gribskov, Det Konservative Folkeparti

I 2019 besluttede den daværende borgerlige regering, at der skulle bygges motorvej helt til Hillerød. Efter valget besluttede den nye regering desværre at udsætte planerne, men i går kom forløsningen. Det nye infrastrukturudspil indeholder fortsat en motorvej til Hillerød.

For borgerne i Nordsjælland vil det have en stor betydning. Både i forhold til trængselsproblematikken, men bestemt også i forhold til trafiksikkerheden. Forlængelsen har gennem årene krævet mange dødsofre. Simpelthen fordi vejen er for farlig med mange indfletninger i den store trængsel.

For Gribskov Kommune har denne udvidelse til motorvej en meget stor betydning. Både for dem, der allerede bor og lever i kommunen, men også for væksten, erhvervslivet, bosætningen og turismen.

Så på trods af forsinkelser, så er vi glade for at regeringen har genoptaget projektet. Og vi er klar til at forhandle en samlet fornuftigt aftale til glæde og gavn for pendlerne i bl.a. Gribskov Kommune.

Lad os håbe at regeringen kan samle et flertal, som kan se hvor bydende nødvendig denne motorvej er for udviklingen i Nordsjælland.