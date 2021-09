Debat: Erhvervsliv på borgernes betingelser

Du er velformuleret, kendt for din indsigt og høflig. Det skal nok blive en spændende debat. Især fordi jeg simpelthen ikke kunne være mere uenig med dig i, hvordan du som ny Nyt Gribskov-kandidat sætter valgkampen i gang i et indlæg 26. august i Frederiksborg Amts Avis.

Har vi brug for flere erhvervsdrivende til turismeindustrien, således at flere turister finder vej herop? Er det sundhed i udviklingen omkring turisme i højsæsonen? Og skal vi skabe retoriske rammer for debat om erhvervslivet, så skal din gruppeformand for det første ikke prøve at lukke debatten. Det har jeg skrevet om i Ugeposten (25/8.21) i sagen om Dansk omsorgspleje, som er søgt bragt til tavshed af det politiske niveau.

Jeg tror ikke, de 300 folk, der kritiserer hotellet i Dronningemølle, bruger det som løftestand til valget, som du antyder - det skulle da lige være dem, der taler erhvervslivets interesser, mod partistøtte, for igen at puste erhvervslivets støtter kunstigt op i et valg.

Nej, jeg tror faktisk, folk endelig ser en mulighed for at blive hørt, når der er valgår. Det kan jeg tilbyde nu, fordi jeg er interessant i lokalpressen. Man optager mine læserbreve, og jeg bringer gerne henvendelser fra folk, som føler, at de ikke bliver hørt. Således venstrefløjen vs. de borgerlige.