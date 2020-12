"I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at der skal være ledere til stede i alle institutioner. Rigtige ledere med personaleansvar i hver deres daginstitution," skriver Trine Egetved (K). Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Er du tryg?

Gribskov - 28. december 2020 kl. 08:22 Af Trine Egetved, Borgmesterkandidat, Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

Er du tryg ved en institution uden en daglig ledelse på matriklen? Det er vi ikke. I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at der skal være ledere til stede i alle institutioner. Rigtige ledere med personaleansvar i hver deres daginstitution.

Et flertal i børne, idræt og familie-udvalget vil ændre dagtilbudsstrukturen.

Små institutioner med under ti medarbejdere kommer ikke til at have en daglig leder, men kan få besøg af en områdeleder ind imellem. Alle institutioner vil være omfattet af områdeledelse og dermed bliver der flere steder indsat et ekstra ledelseslag.

Ledelsesstrukturen i dagplejen ændres desuden endnu engang i forslaget. Vi har været der før, og en del institutioner overvejede dengang at skifte fra at være et offentligt tilbud til et privat tilbud.

Det Konservative Folkeparti stemte nej til at sende dette i høring. Vi italesatte allerede den kommende besparelse i budgetforhandlingerne og foreslog, at vi kiggede andre steder for at friholde institutionsområdet.

Lige nu vælger NytGribskov, Venstre og Socialdemokratiet at kaste alt op i luften og se på en helt ny dagtilbudsstruktur. Det Konservative Folkeparti har i hele budgetprocessen kæmpet for at undgå det her, men har stået temmelig alene.

Det fjerner heldigvis ikke pædagoger, men det fjerner styringen i den daglige drift. For hvem har ansvaret, når lederen først har tid til at komme forbi onsdag?

En daglig ledelse i huset er med til at give tryghed til personalet og til forældrene, da begge parter har en at gå til med problemer og løsninger.

Hvad tænker du? Kan vi være det her bekendt overfor personale, børn og forældre, mens vi befinder os i mere eller mindre coronakaos? Og hvad tænker du om at lægge institutioner sammen?