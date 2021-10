- I det budget, som Anderses parti har skrevet under på, er der ikke økonomi til at forøge servicen over for kommunes ældre - tværtimod mangler de 4,7 mio på området som i dag kommer fra puljen "bedre bemanding," skriver Birgit Roswall (V) i sit debatindlæg. Foto: Lars Christiansen

Debat: Er det løgn eller manipulation?

Gribskov - 22. oktober 2021 kl. 08:47 Af Byrådsmedlem Birgit Roswall (V) Kontakt redaktionen

Anders lyver ikke, men giver urealistiske anbefalinger til det nye byråd.

I Ugeposten kan man læse, at byrådskandidat Anders Grøndahl (NytGribskov) er træt af forkromede løfter, der forplumrer perspektivet og er glemt dagen efter, og det vil han ikke deltage i.

Hans eneste valgløfte er, at han giver 100% garanti for, at han vil trække sig, hvis han bliver taget i at lyve.

Han lader det så være op til hans partikammerater at følge hans 7 anbefalinger til, hvad et nyt byråd bør sætte mere ind på bl.a.

Bedre forhold for kommunens ældre, ikke mindst på plejehjemmene. Alle skal tilbydes et dagligt bad. Der skal mere personale til at passe borgerne.

En anbefaling, som jeg ville ønske, vi kunne love uden at lyve. I det budget, som Anderses parti har skrevet under på, er der ikke økonomi til at forøge servicen over for kommunes ældre - tværtimod mangler de 4,7 mio på området som i dag kommer fra puljen "bedre bemanding". En pulje som er besluttet videreført, men ikke som puljemidler, men et fast beløb, hvor kommunen fremover modtager 3,4 mio i bloktilskud. Bloktilskuddet er ikke overført til ældreområdet, men er indgået i budgettet for hele kommunens drift. Det betyder, at der ikke længere er økonomi på området til de ydelser, som de ældre i dag modtager.

Dit parti har tilført området 2,5 mio kr. i 2022, der ifølge budgetaftalen er afsat til "tid til omsorg - frit valg".

En tekst, der signalerer forventninger til bedre forhold for de ældre, men i virkelighedens verden mangler der 2,2 mio kr. på området for at bevare nuværende serviceniveau.