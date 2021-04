"Jeg mener, at dette projekt har rigtig mange spændende nytænkninger, så jeg forstår naturligvis, at Gilleleje lokalråd ønsker vores holdning til projektet," skriver byrådsmedlem Bent Hansen (V).

Debat: Endnu et svar til Leif Tang Lassen

Gilleleje Lokalråd ved formand Leif Tang Lassen, efterlyser via et debatindlæg i Frederiksborg Amts avis den 31. marts blandt andet kommunalbestyrelsesmedlemmernes holdning til det projekt som en privat udvikler har præsenteret via pressen, for området ved Bøgebakken i Gilleleje.