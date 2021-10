Debat: En sundere og mere værdig ældrepleje

Det forventes at der i 2032 er flere end 30%, i Gribskov, som er over 67 år. Antallet af timer til hjemmehjælp er skåret ned med 48 % siden 2010.

Vi skal være bedre til at fastholde vores personale i plejen, og frigøre mere tid til reel omsorg og pleje, så de ikke spilder deres tid på unødvendig ikke-sundhedsfaglig dokumentation. De skal ikke kontrolleres for kontrollens skyld, men vises tillid, så de får friheden til at bruge deres faglige ressourcer fuldt ud.

Jeg vil arbejde for at Gribskov bliver forgangskommune, i ældres livskvalitet, ved at have fokus på selvbestemmelsesretten og fastholdelse af plejepersonalet. Jeg ønsker at øge sundheden ved at forebygge infektioner, underernæring og ensomhed. Jeg vil jeg også undersøge om forbruget af sovemedicin, beroligende medicin og morfin ligger unødvendigt højt, som det gør på landsplan.