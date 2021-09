- Gribskov vokser, og der bygges i kommunen. Man kan dog godt savne en rød tråd mellem byggeriet og alt det et samfund, som Gribskov, er, skriver Trine Egetved (K). Foto: Claus Johansen

Debat: Efterlyser rød tråd

Gribskov - 13. september 2021 kl. 21:01 Af Trine Egetved (K), spidskandidat Kontakt redaktionen

Gribskov vokser, og der bygges i kommunen. Man kan dog godt savne en rød tråd mellem byggeriet og alt det et samfund, som Gribskov, er.

Det er ikke et spørgsmål om at fravælge, fordi vi skal naturligvis rumme alle typer borgere. Men lige nu famler vi i blinde, når det kommer til bosætning og udviklingen af den del af Gribskov. For som kommune har vi ikke en bosætningsstrategi, som byråd og administration og i stor grad erhverv og borgere kan bruge som pejlemærke for hvilket Gribskov, vi ønsker. Og der ligger ikke en gennemregnet plan for, hvordan de boligtyper, der bygges, påvirker kommunens økonomi.

Kommer børnefamilierne til Gilleleje eller Helsinge ved udsigten til at bo i etagebyggeri? Vi ved mange fraflytter byerne efter Corona, fordi det er blevet mere attraktivt med luft omkring sig. Har vi fejlet på den dagsorden og glemt at udstykke parcelhusgrunde? Husker vi samtidig at værne om Gribskovs unikke natur og omgivelser, når vi bygger?

Der er en lang række spørgsmål, når det kommer til spørgsmålet om bosætning, tilflytning og sammensætning af borgere i fremtidens Gribskov. Og dem bliver vi nødt til at skabe svarene på dels i byrådet men så sandelig også ved at lade administrationen, erhvervslivet og borgerne arbejde med bosætning.

Med visionsprojektet Vores Gribskov tog vi hul på samskabelse for alvor. Nu er det tid til, at vi bliver mere konkrete med visionsprojekter og mere konkrete omkring bosætning. Det er jo netop her, at borgere, erhvervsliv og kommune sammen kan tiltrække borgere, skabe initiativer og sætte en kurs. Et af målene med visionsprojektet er at få flere til Gribskov - både besøgende og som borgere - derfor er det oplagt at få en bosætningsstrategi og indsats indarbejdet i visionsprojektet.

Økonomien heroppe er helt afhængig af den her indsats. Sidste opgørelse vidste en nettotilflytning på seks personer. Det er plus, men det rykker ikke ved økonomien.

Og vil vi have råd til ældrepleje, institutioner, velfærd generelt så kræver det et godt skattegrundlag og en befolkningssammensætning, som er homogen. Derfor er det ikke nok blot at bygge de boliger, som ejendomsudviklere, synes giver mening, men derimod arbejde fuldstændig målrettet efter en gennemregnet bosætnings- og tilflytningsstrategi.

Jeg er glad for at flere partier på seneste byrådsmøde bakkede op om, at lade fagudvalget se på det. Det er en vigtig dagsorden for Gribskov Kommune, som jeg håber, vi kan løse sammen.