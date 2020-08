"Ting bliver trukket i langdrag, og beslutninger skal tages på baggrund af dyre undersøgelser og papirmæssige redegørelser mv.," skriver Kamilla Barslund i dit debatindlæg. Foto: Ransdal Hansen

Debat: Drømme og visioner for Helsinge

Gribskov - 19. august 2020 kl. 10:08 Af Kamilla Brøckner Barslund, formand, Danmarks Bedste Børneby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netop nu - når hele krydset alligevel er lukket grundet det fantastiske stykke arbejde med renovering af diverse ledninger og rør under den hede asfalt - synes jeg, det er tid til at kigge på de drømme og visioner, som foreningen Helsinge - Danmarks Bedste Børneby for omkring ti år siden nedskrev.

I disse tider med fokus på trivselsmålinger, evalueringer og vækst trænger vi efter min mening til at se på alle de tanker og idéer, der allerede svirrer i bybilledet for at udvikle og modernisere Helsinge.

Mon ikke det er tid til at vi få gennemtænkt disse ideer og sammen får sat et moderne, brugbart og innovativt præg på byen.

Jeg kan se og mærke som borger og frivillig i byen, som mor, formand for foreningen Helsinge-Danmarks Bedste Børneby og initiativtager til Facebookgruppen 'OS DER BOR I HELSINGE', at vi borgere rigtig gerne vil Helsinge. Vi vil gerne fællesskabet og fede aktivitetsområder med plads til mangfoldigheden.

Det er bare så svært, når vi lægger det politiske filter hen over.

Ting bliver trukket i langdrag, og beslutninger skal tages på baggrund af dyre undersøgelser og papirmæssige redegørelser mv.

Og ja, sådan er det kommunale aspekt, men skal vi ikke engang i mellem stille spørgsmålstegn til denne metode? Men det er vist et emne til et andet læserbrev...

Luk krydset og opgradér Tinghuset til det fantastiske sted, borgere i byen kan udvikle det til. Iværksætterhus, borgerhus, Børnebys hus - you name it.. Det er slet ikke så svært.

Men.. Vi afventer stadig status med det hus, og når nu folk i disse tider og ugerne frem vænner sig til at køre andre veje rundt i byen, er det da oplagt at bygge videre på vores vision om, at Tinghuset skal være Børnebyens hovedkontor med et kæmpe lukket torv foran.

Lad os da i samme moment drømme videre og lade visionen om Gadekæret som Badekær stå lidt i sommersolen.