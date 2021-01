Debat: Direktør: Prisen for ny butik kan blive for høj

Der kan komme nogle andre konsekvenser for kunderne i Gilleleje, der nok er mere alvorlige, end at Rema 1000 ikke kan tjene penge på at drive butik i byen, skriver Irmas kædedirektør i dette debatindlæg.

Gribskov - 22. januar 2021

Debatindlæg af Rikke Wolff Konstitueret kædedirektør Irma

Den norske discountkæde Rema 1000 forsøger i øjeblikket at presse et projekt med en større discountbutik ved rundkørslen over for stationen i Gilleleje igennem. I den forbindelse har kæden selv mobiliseret en underskriftsindsamling.

Og her i avisen (6.1.) siger kædens udviklingschef Jonas Vestermann, at man kan komme til at lukke den nuværende butik, hvis man ikke får mulighed for at åbne en større: »Vi bliver nødt til at se på, om vi kan skabe en rentabel forretning. Og det kan vi ikke i dag«, siger han.

Det giver os anledning til i al stilfærdighed at gøre opmærksom på, at der kan komme nogle andre konsekvenser for kunderne i Gilleleje, der nok er mere alvorlige, end at Rema 1000 ikke kan tjene penge på at drive butik i byen.

Formålet med etablering af en større discountbutik er indlysende: At få større omsætning. Den kan kun komme ved at tage fra de andre butikker i byen.

Coop familien har tre dagligvarebutikker i Gilleleje: Fakta og Irma, der er ejet af Coop Danmark, og SuperBrugsen, som er ejet af Gilleleje Brugsforening.

SuperBrugsen, som direkte er ejet af de lokale medlemmer i byen, skal nok klare sig som følge af dens styrke og placering i byen.

Men Fakta og Irma vil blive hårdt ramt, og Irma i en grad som vil true dens eksistens i Gilleleje.

Spørgsmålet er derfor meget enkelt: Vil Gilleleje have endnu en - og større - discountbutik i byen med den risiko, det indebærer: At miste et kvalitetssupermarked. Irma har i forvejen koncentreret sine butikker om det centrale København, men butikken i Gilleleje har overlevet på grund af kundernes store opbakning gennem mange, mange år.

Vi har en indlysende interesse i, at der ikke etableres en ny, stor butik midt i Gilleleje.

Det skal vi ikke lægge skjul på. Men lige som vores norske konkurrent gør opmærksom på, at de kan risikere at lukke deres butik, hvis ikke de får det, som de vil have det, så synes vi, at det er fair at gøre opmærksom på, at det altså kan have en meget høj pris for de kvalitetsbevidste kunder i byen, hvis byrådet i Gribskov kommune giver efter for presset fra Norge.