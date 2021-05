Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det kan du gøre for at Gribskov bliver Danmarks vildeste kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det kan du gøre for at Gribskov bliver Danmarks vildeste kommune

Gribskov - 08. maj 2021 kl. 18:06 Kontakt redaktionen

Tine Wandall Hummel-haven 8 3230 Græsted

Intet mindre end 92 ud af landets 98 kommuner er tilmeldt dysten om at blive Danmarks vildeste kommune.

For at deltage i konkurrencerne har de tilmeldte kommuner skullet aflevere en 'Grøn Bog' i hvilken, de blev bedt om at præsentere de tiltag, som de ønsker at byde ind med i denne konkurrence om at blive Danmarks vildeste.

Denne bog indeholder følgende seks fokuspunkter for Gribskov Kommune:

"Vi arbejder allerede i år til en start med ikke mindre end seks nye tiltag, som vi håber kan være med til at realisere vildskaben:

1) Kommunale områder, f.eks. i byerne, stilles til rådighed for foreninger og andre frivillige, som ønsker at fremme biodiversiteten på arealerne.

2) Vi ændrer driftsform på en række kommunale arealer til mere biodiversitetsvenlig drift.

3) Vi afsætter en pulje penge til naturpleje og/eller naturgenopretning, der kan søges af foreninger/borgere.

4) Vi faciliterer, at vores borgere nemt kan komme i gang med at omlægge deres haver til vilde haver med det formål at øge biodiversiteten.

5) Vi bidrager til faunastriber langs markerne i samarbejde med Nordsjællands Landboforening og Agrovi.

6) Vi kårer årligt et naturprojekt i Gribskov Kommune. Første gang i efteråret 2021.

Målet for konkurrencen er mere biodiversitet - at vi borgere/virksomheder mv. giver plads til at flere forskellige dyr og planter kan leve og gro her sammen med os. Der er brug for mere plads til natur - insekterne er i hastig tilbagegang. Insekter er grundstenen i næsten alle fødekæder. Får vi flere insekter, så bliver der også mere mad til firben, frøer, fugle og fisk. Altså mere biodiversitet.

Insekter skal bruge gamle og døde træer, kokasser, hestepærer og ådsler (landbrug) - og så er der alle dem, der har brug for blomster. Og her kan alle vi med adgang til grønt areal gøre en forskel f.eks. ved at lade græsset i vore haver gro længere for, at hjemmehørende vilde foder- og nektarplanter har mulighed for at etablere sig.

Måske etablere bede ved at fjerne græstørve? Alt efter hvor ambitiøs man er - det handler om at komme i gang og at tage det første skridt til at byde insekter/dyr levevilkår i vore haver.

Grønt er ikke bare godt, hvis der ikke er fødegrundlag for insekter. En tætslået græsplæne er som en gold ørken - ingen nektar til insekterne at finde.

Bede, rabatter, rundkørsler osv., som hviler i sig selv, hvor blomster afløser hinanden gennem hele sæsonen, er en engangsinvestering. Oven i købet ligger der en evig besparelse i alle de ture med græsslåmaskinen, som bliver sparet. Eneste hurdle er, at få anlagt bedene rigtigt og vælge de rigtige planter fra starten.

Det kan sagtens lade sig gøre, at anlægge smukke, biodiversitetsbede, som ikke kræver anden pleje end en årlig "vinter-studsning" - som man ser det i for eksempel Frederikssund og Lolland kommuner". citat Nina L. Hansen (Plan Bi).

Vi er over 600 medlemmer af FB sparringsgruppen Vilde haver i Gribskov Kommune. Vi glæder os til at komme i gang med denne omstilling, og vi håber, at der kommer en dialog i gang med kommune/forvaltning/politikere, så vi alle kan komme i gang med at sparre og blive inspireret til gøre noget sammen for at bremse den nedadgående biodiversitetskurve her i kommunen. Jo flere der bidrager/deltager - des større effekt for insekter og dyr.

"Alle kan gøre noget - få kan ikke løfte opgaven alene"."