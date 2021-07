Nordsjælland Håndbold skal fremover spille færre kampe i Helsinge Hallerne. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det handler om værdien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det handler om værdien

Gribskov - 30. juli 2021 kl. 19:37 Af Jørgen Simonsen, formand for Nordsjælland Håndbold Kontakt redaktionen

I sidste uges udgave af Ugeposten beklagede vi, at Nordsjælland Håndbold ikke fik forhåndsadviseret Gribskov Kommune om, at vi reducerer antallet af hjemmekampe i Helsinge Hallerne fra fire til to.

Når det er sagt, så mener jeg ikke, det spiller nogen væsentlig rolle, om der spilles fire eller to kampe inden for kommunens grænser.

Det er meget vigtigere at se på, hvilken værdi Nordsjælland Håndbold kan tilføre Gribskov Kommune og sporten i Gribskov generelt - og Team Helsinge Håndbold specifikt; ikke mindst de rigtig mange ungdomsspillere. Vi har også aftalt møde med kommunen i august, hvor vi sammen kan se på, hvordan kommunen kan få endnu mere ud af partnerskabet.

2020-21 har været et »skævt« år på grund af corona. Men vi beregnede i 2018, at kommunens investering på 250.000 kroner gav eksponering for 625.000 kroner, da kommunen er synlig på spillertøjet, på bandereklamer, på gulvreklamer og i en masse materiale, som vi udsender.

Heller ikke uvæsentligt, så eksponeres kommunen i hele landet via 14 udekampe og en række TV-kampe.

Vi kan også se, at Nordsjælland Håndbold i 2019 var omtalt flere end 5.600 gange i medierne. I annonceværdi runder vi 100 millioner kroner.

Desuden får Gribskov Kommune adgang til NH's Erhvervsnetværk, som er utroligt stærkt og eksempelvis gavnligt for de nordsjællandske kommuners jobcentre.

På ungdomssiden startede vi NH-talent sidste år for, at unge ikke behøver rejse til Fyn og Jylland for at få udfordringer. Det sker i tæt - og optrappende - samarbejde med moderklubberne, så det vil smitte af som ringe i vandet. U17- og U19-holdet spiller kampe i Helsinge, og det ene hold træner her. Dermed bliver de rollemodeller for elitesport i Gribskov.

Ligaholdet medvirker ved arrangementer i Helsinge: Næste gang 3. august til Håndboldskolen, som plejer at samle 130 børn. Desuden træner ligaholdet i Helsinge og spiller eksempelvis træningskamp inden sæsonstarten i Helsinge.

Vi må også konstatere, at vores ambition om at komme i Top-8 i Ligaen betyder, at TV-dækningen, vores +130 samarbejdspartnere og vores stigende antal tilskuere stiller krav, som vi bedst kan honorere i den nye arena i Hillerød - og vi vil derfor sikre, at vores mange trofaste tilhængere i Gribskov får en oplevelse.

Vi må også tage højde for, at der kan komme coronarestriktioner, som kræver inddeling i sektioner. Dét vil vi også bedre kunne gøre i Hillerød.

Det giver derfor ingen mening at fokusere på, om der spilles to eller fire kampe i Helsinge Hallerne: Det handler om den værdi, vi kan give Gribskov Kommune som partner.

relaterede artikler

Nordsjælland Håndbold har valgt: Halv hjemmebane i Hillerød 13. juli 2021 kl. 17:34