Debat: Det frie valg er vigtigt

Jeg er glad og stolt over at bo i en kommune, som både har veldrevne kommunale og private institutioner.

I Gribskov har vi et bredt udbud af daginstitutioner, kommunale, selvejende og private, og hver med deres profil. I Gribskov er vi stolte af at kunne tilbyde denne variation af dagtilbud, for det betyder at et hvert valg er et tilvalg.