Debat: Det er urimeligt at borgere med handicap skal kæmpe for deres værdighed

Gribskov - 05. oktober 2021 kl. 11:10 Af Pernille Kromann Sams, Nytgribskov Kontakt redaktionen

De seneste mange år har vi set flere og flere sager rundt om i kommunerne, hvor borgere med handicap skal kæmpe for den hjælp, de har brug for. Det gælder både når de har fået hjælp, som de har behov for at beholde, men også hvis de får behov for mere hjælp.

En mail med kommunelogo skal ikke fremkalde hjertebanken og søvnløse nætter. Borgerne skal kunne være trygge ved at vide at deres hjælp ikke tages fra dem ved et trylleslag og en skrivebordsvisitation.

"I 2006 vedtog FN en konvention om rettigheder for personer med handicap. FN Konventionen siger, at personer med handicap på alle områder skal have lige muligheder og samme rettigheder som andre mennesker. Danmark har sagt ja til, at rettighederne i konventionen skal gælde for personer med handicap i Danmark. "

Det forpligter - også i Gribskov kommune.

Jeg ønsker, at vi i Gribskov kan få ændret på vores ry på handicapområdet. Vi er en af de kommuner man helst ikke skal bo i, hvis man har et handicap.

Det kræver dialog, empati og frem for alt, at vi sammen med borgerne finder de rigtige og værdige løsninger.