"Det er vanskeligt at forestille sig, at huset alene bygges som et supplement til eget brug og uden professionel karakter, sådan som det er intentionen i Sommerhusloven," skriver Anne-Dorthe Hestbæk. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Debat: Det er nu, I kan påvirke udviklingen

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 13:01 Af Anne-Dorthe Hestbæk, Bakken 9, 3050 Humlebæk Kontakt redaktionen

Sagen omkring byggetilladelse til et stort sommerhus i det nedlagte vandværk ved Heather Hill i Rågeleje giver anledning til overvejelser. Og det er NU, I som kommune har mulighed for at påvirke udviklingen for fremtiden.

Alle kommuner vil gerne have masser af gæster, masser af aktivitet og omsætning i lokalsamfundene. Men nogle gange er der en grænse, man ikke skal overskride, fordi det vil have for mange negative konsekvenser. Ikke mindst på lang sigt, hvor det er svært at rulle tingene tilbage.

I den konkrete sag ligger bygningen ud til fredede område med stor naturmæssig værdi og herlighedsværdi. Og den ligger også langs en af firkløverstierne, som med centrum ved Vejby gadekær leder gående af små skønne stier gennem naturen i Vejby og omegn.

Det er vanskeligt at forestille sig, at huset alene bygges som et supplement til eget brug og uden professionel karakter, sådan som det er intentionen i Sommerhusloven. 7 soveværelser og 6 badeværelser lyder ikke som sommerhuset til den helt almindelige familie. Og tilmed planlægger bygherren sommerhuset med salg for øje.

Giv naturen en chance, nu og i fremtiden.

