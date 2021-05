"Hvis vi vil have åbne butikker i vinterhalvåret og være sikker på, at vi har en slagter, cafeer og spisestedet hele året, så kan vi ikke invitere diverse food-trucks ind i byen," skriver Henrik Magelund i sit debatindlæg. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Derfor ingen food trucks i Gilleleje

Fra tid til anden ser vi debat blandt andet på Facebook, hvor man efterspørger forskellige former for food- og coffee trucks. Debatten har været om, hvorfor vi som by ikke er åbne for disse food trucks.

Svaret er, at hvis vi vil have åbne butikker i vinterhalvåret og være sikker på, at vi har en slagter, cafeer og spisestedet hele året, så kan vi ikke invitere diverse food-trucks ind i byen.