Debat: Der mangler parkeringspladser og toiletter

For et par år siden i forbindelse med bolig/byudviklings projektet på Møllebakken i Helsinge blev mange af områdets parkeringspladser fjernet. Nu er turen kommet til Rådhusvej, hvor der forsvinder mindst 35 pladser.

Forrige år stod området ved Nygade på spil til at miste parkeringspladser, hvilket vi i Dansk Folkeparti ikke medvirkede til. Generelt mener vi, det er en dårlig ide at fjerne parkeringspladserne, se på byer som Hillerød hvor mange faktisk smutter til Helsinge for at gøre deres indkøb, her er begrundelsen netop, at det er nemt, og der altid er gratis parkeringspladser.