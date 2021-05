Send til din ven. X Artiklen: Debat: Den vildeste idé om Fabers Have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Den vildeste idé om Fabers Have

Gribskov - 10. maj 2021 kl. 14:10 Kontakt redaktionen

Merete Andersen Tjørnevang 6 3250 Gilleleje

I ugeposten 30. marts kan man læse, at Gribskov Kommune har tilmeldt sig Miljøministeriets konkurrence 'Vild Kommune', hvor det frem mod 2022 gælder om at finde de vildeste ideer til fordel for den vilde natur og derved styrke biodiversiteten. I alt 90 ud af Danmarks 98 kommuner har tilmeldt sig.

Gribskov Kommunes formand for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (NG) forklarer, at Gribskov er tilmeldt for: "at give den vilde natur mere plads, så fremtidige generationer også kan få lov at opleve syngende fugle i træerne, flyvende insekter i haverne og kvækkende frøer ved søerne". Gribskov kommune er i forvejen foregangskommune for natur: I 2017 blev den udnævnt som bi-venlig kommune. Det er dejligt, at stilen fortsættes. Vores natur skal vi passe på, og det er helt på sin plads, at Gribskov Kommune går forrest i kampen.

Men ak, anderledes kræfter er i gang. På en generalforsamling i Nakkehoved Grundejerforening lufter formand Steen Gyldendal-Melberg for et par år siden ideen om at etablere en naturlegeplads i området omkring Nakkehoved. Hvem mon vil bidrage med økonomisk støtte? Her er uddrag fra Nakkehoved Grundejerforenings sidste generalforsamling i august 2020:

"Det tidligere projekt om en naturlegeplads var nu blevet til et projekt, der også omfattede Fabers Have, idet et sådant projekt har "en god historie" og dermed større mulighed for at opnå tilskud til etablering. Det er vigtigt at det ikke er en genoprettelse af Fabers have, men at det er en nyskabelse."

Efter at have læst referatet, kan jeg kun drage den konklusion, at det hele handler om en legeplads. For at skaffe penge til den, "pyntes" det hele op omkring Fabers Have. Haven er man ikke til sinds at genoprette, nej! Den skal "nyskabes", og således har man jo stort set frie hænder - legeplads, madpakkehuse, toiletter, fjernstyrede både i den lille sø (til skræk og advarsel for eventuelle frøer), motionsområde, forlænget badebro osv. Og hele menageriet skal ligge i et naturområde, som både er fredet og ligger bag strandbeskyttelseslinjen.

Hvis vi nedlægger mere natur, kan man sagtens forestille sig, at vores turister begynder at søge andre "græsgange", hvor naturen ikke modarbejdes.

Jeg er i hvert fald sikker på, at det ynglende ravnepar vil forlade området.

Det undrer mig dybt, at Gribskov Kommune ser med velvilje på at nedlægge et enestående stykke fredet natur, støtte det med 50.000 kroner og ydermere indstille projektet til byrådets budgetforhandlinger for 2022. Det spiller ikke lige sammen med 'Vild Kommune'. I ugeposten 21. april udtaler formand for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomiudvalget Morten Ulrik Jørgensen, at han ikke mener, at området er uberørt natur, at det i mange år har været brugt af befolkningen på grund af fyret, områdets historie og den tidligere campingplads.

Desuden mener Morten Ulrik Jørgensen, at projektet vil passe fint som et af kommunens 'Fyrtårnsprojekter' og også falde fint i tråd med de fire styrkepositioner: Natur, fællesskab, turisme og virkelyst. Morten Ulrik Jørgensen har da ret i, at området bliver brugt og er blevet det i mange år. Jeg kommer der nærmest dagligt, og der er folk, der spadserer, vandregrupper og løbere - som får hvile i øjne og sjæl ved skønheden og stilheden. De nyder naturen og passer på den.

De fire styrkepositioner er faktisk allerede på plads i deres "kasser": Området er i forvejen natur, det besøges af turister, etablerede fællesskaber kommer i området, og ofte opstår spontane fællesskaber. Virkelysten kunne være at bevare området og lade det indgå i projektet 'Vild Kommune'. (forkortet, red.)