Debat: Den tunge trafik bør køre på Kildevej

Jeg vil foreslå, at man i overvejelserne om trafik i området omkring Kildevej ser på den tunge trafik, som kører ad Maglebjergvej og lukker vejen for gennemkørsel for køretøjer over 3.500 kilo. Den tunge trafik bør i stedet køre på Kildevej, som er funderet til denne trafik. Man vil herved også undgå til- og frakørsel af lastbiler ad Maglebjergvej.