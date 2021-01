Historien om Gribskov Kommunes behandling af Ib Petersens døende kone har vagt debat i hele kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Den tragiske sag er ikke afsluttet med en undskyldning

Gribskov - 24. januar 2021 kl. 08:01 Af Allan Dalvin, Bregnevej 1, 3200 Helsinge Kontakt redaktionen

I Ugeposten 13. januar fortælles den skrækkelige historie om, hvordan en døende kvinde i mere end 7 måneder ikke fik den omsorg, hun skulle have, fordi ingen i kommunen tilsyneladende undersøgte eller i hvert fald ikke realiserede hendes situation og tog de fornødne initiativer. Kommunens velfærdsdirektør undskylder, men det er jo ikke første gang, kommunen har svigtet. En tidligere lige så alvorlig sag spillede ind i det sidste kommunalvalg.

Spørgsmålet er nu om kommunen mener at sagen er afsluttet med undskyldningen. Det mener jeg ikke. Kommunen må tage initiativ til en ordning, der sikrer, at at det ikke gentager sig.

Det kunne være et særlig telefonnummer (også bemandet i sommerferieperioden) som en hjælper/ægtefælle kunne kontakte, og som sørger for, at der straks kommer en visitator på besøg og at visitator efterfølgende personligt sikrer sig, at plejecentrets inddrages på en måde, så alle ved, hvordan man skal agere.

Kommunen må også tage hensyn til, at selvom den døende har en ægtefælle, så er vedkommende selvfølgelig stærkt påvirket af situationen og ikke altid i stand til at følge op som sædvanlig. Før indlæggelse på plejecenter eller hospice kan der også simpelthen være fysiske problemer. Min mor fik (i en anden kommune) min døende far hjem (jeg boede dengang i udlandet) selvom det måtte være klart for enhver, at min mor på ingen måde kunne flytte ham eller bare hjælpe ham ud på badeværelset, skifte ble m.v.

Ifølge OECD betaler vi i Danmark de højeste skatter i verden. Man må derfor kunne kræve, at der tages hånd om os når vi ikke kan mere.