Send til din ven. X Artiklen: Debat: Dårlig ide at omdanne Nakkehoved til oplevelseshave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Dårlig ide at omdanne Nakkehoved til oplevelseshave

Gribskov - 24. april 2021 kl. 15:26 Af Rasmus Krochin Sørensen, Bauersvej 13, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen

Overalt i Danmark stiger presset på de sidste grønne kiler og uberørte kyster i ferieområderne.

Borgmestre drømmer søde drømme om, hvad dispensationer og nybyggeri positivt kan gøre for antallet af overnatninger og besøgende til deres by. Men hver gang en af disse planer er gennemført, bliver der lidt mindre tilbage, af den natur, der i første omgang gjorde området tillokkende og attråværdig. Vi skal sætte ind for at bevare den tilbageværende natur og undgå flere menneskeskabte konstruktioner i de kystnære områder. Dette hvis Gilleleje fortsat skal være et dejligt sted at besøge og bo i. Derfor er en menneskeskabt oplevelseshave på Nakkehoved en særdeles dårlig ide.

Et enestående naturområde som Nakkehoved fyr, kan man anskue på to vidt forskellige måder: Som et udviklingsområde, der skal omformes og tilpasses så det kan tiltrække besøgende for hvem naturen i sig selv ikke er nok. For dem der ønsker oplevelser og underholdning som et erklæret mål for en udflugt. Eller man kan glæde sig over, at det selv efter økonomiske særinteresser, og en lang periode som campingplads, alligevel er lykkedes at genskabe naturen ved Nakkehoved efter en fredning. Læg dertil at Nakkehoved er en af de få grønne kiler i et område, der ellers er stærkt præget af sommerhusbyggeri, minigolfbaner, restauranter etc. i et efterhånden næsten uafbrudt stræk fra Hornbæk til Hundested.

Men forandring skal der til. Det synes at være parolen for tre lokale grundejerforeninger, der aktuelt har lagt planer for området, som beskrevet i Ugeposten den 24. marts. De private grundejere vil omdanne det fredet og offentligt ejet naboområde til oplevelseshave med naturlegeplads og til en park med køkkenhaver og landbrugsjord for den nærliggende kro. De vil opføre madpakkehuse, motionsområde samt andre menneskeskabte konstruktioner.

Som beboer i Gilleleje og tiltrukket af områdets skønhed, er disse forslag, efter min mening, en særdeles dårlig ide. Det kan i første omgang lyde tillokkende og spændende med de nye muligheder men man bør gøre sig klar, hvad man mister, og sandsynligvis aldrig får igen. Når mennesket har erobret et område, og natur og dyr er trængt i baggrunden er det så godt som aldrig en reversibel proces. Køkkenhaver og motionsområder finder vi mange steder, mens uberørt og vild natur i Danmark bliver stadig sjældnere.

Omdannelsen af Nakkehoved til oplevelseshave rejser derudover flere spørgsmål, som initiativtagernes oplæg ikke giver mange svar på. Det fremgår ikke hvem, der skal afholdte udgifterne for vedligehold af faciliteterne, oprydning og pasningen af den historiske have. Dertil kan man frygte, at området bliver et trækplaster for unge mennesker i sommerhalvåret, som mangler et sted tæt på byen at søge til for afholdelse af udendørs fester. Dette vil stresse områdets mange dyr og fugle.

Nakkehoved skal ikke ende som oplevelseshave men bevares som et naturligt habitat for dyr, fugle og planter. Til fortsat glæde for de mange besøgende og fastboende, der sætter pris på en ægte naturoplevelse i Gilleleje.