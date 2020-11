Når to så uens grupper benytter samme faciliteter, må der selvsagt være selvjustits med, at aftaler og corona-regler bliver overholdt. Og den selvjustits er ikke til at få øje på, mener skribenten. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Coronaen er kommet til byen

Gribskov - 15. november 2020 kl. 10:14 Af Søren Rykær, gymnastikbruger i GB hallen Kontakt redaktionen

Covid-19 er en 'nasty' virus, som har givet anledning til, at vi ikke kan dyrke fritids­interesser på samme måde, som vi har gjort i mange år, men har måttet ændre vores adfærd for at minimere smittefaren.

For alle sport-, motion- og fritidsklubber er der derfor udformet en række adfærdsregler, som skal overholdes ved udførelse af sport på offentlige idrætsanlæg.

Men et er at modtage lokale adfærdsregler, et andet er at efterleve dem.

I AGS (Aktive Gilleleje Seniorer) har vi måttet ændre vores adfærd i forhold til de regler og vilkår, som er udformet for de enkelte aktiviteter.

For kroket og petanque er det relativt enkelt, da det er udendørsaktiviteter. Vi har ikke brug for bad og omklædning. Afspritning og afstand er nøgleordene.

For de indendørsaktiviteter er det noget andet. Onsdag formiddag er der gymnastik, badminton, bordtennis, tæppecurling m.m. i Gilleleje Hallen, og det afvikles helt uden dramatik efter de corona-regler, der er beskrevet for aktiviteter i Gilleleje Hallen.

Mandag og fredag formiddag er der AGS gymnastik i GB hallen (ved siden af Gilbjergskolen) med ca. 30 personer per hold, og det afvikles efter de corona-regler, der er beskrevet for aktiviteter i GB hallen.

Det stiller selvsagt store krav til, at corona-reglerne for disse aktiviteter overholdes med såvel plads- og afstandskrav, og som afsluttes med afspritning af benyttet interiør (wc, bænke, håndtag) efter hvert hold.

AGS låner GB hallen inklusive bad-og omklædning af Gilleleje Boldklub under forudsætning af, at alle corona-regler overholdes. Det samme gør Gilbjergskolen, og samme regelsæt gælder for skolens elever og lærere.

Når to så uens grupper benytter samme faciliteter, må der selvsagt være selvjustits med, at aftaler og corona-regler bliver overholdt. Og den selvjustits er ikke til at få øje på.

I AGS har vi udpeget en gruppe, som har ansvaret og tager sig af afspritning m.m.

På Gilbjergskolen er det idrætslæreren, som har ansvaret.

GB har blandt andet fremsendt regler for brug af bad og omklædning i GB hallen:

o Det er et ufravigeligt krav, at der altid og uden ophør er en idrætslærer eller andet personale til stede ved elevernes ophold på boldbanerne.

o I forbindelse med sammenfaldende aktiviteter inden for GB-klubberne skal skolen anvende banearealer uden for disse aktiviteter.

o Faciliteterne i GB Klubhuset og GB Idrætshuset må ikke i noget omfang benyttes i forbindelse med de udendørsaktiviteter - hverken til omklædning og/eller bad.

Som det fremgår af corona-reglerne, kan man ikke bare bruge GB hallens bad og omklædning efter forgodtbefindende, men må indordne sig under de beskrevne regler.

Når en organisation har fået tildelt en brugertid af hallen og dens omklædningsfaciliteter, må andre ikke benytte hallens faciliteter i denne periode.

Ved samtidig at undlade rengøring og afspritning efter brug af hallens faciliteter gør det ikke sagen bedre for den efterfølgende gruppe.

Man kan være enig eller uenig i corona-reglerne, men en epidemisk krise af disse dimensioner, hvor en hel verden står på den anden ende med menneskelige og økonomiske omkostninger af helt uhørt karakter, giver ikke megen plads til frihed om corona-reglerne skal efterleves eller ej.

Corona-regler er lavet for at mindske spredningen af den ultra smittefarlige virus.

Så nytter det ikke at "skide højt og flot" på de regler og restriktioner, der nu engang er udformet. Reglerne kan synes "tåbelige" og "at skyde over målet" - lige indtil coronaen kommer til byen og breder sin smitte.

AGS medlemmer er generelt over 70 og tilhører den mest udsatte gruppe. Regeringen har ved enhver lejlighed gjort opmærksom på, at der skal tages hensyn til 60+ borgergruppen, da den er den mest sårbare aldersgruppe.

At coronaen har vist sig at have flere ubehagelige senfølger, som rammer alle aldersgrupper, burde være rigeligt til at være påpasselig med sin adfærd om ikke at blive smittet og ikke at smitte andre.

