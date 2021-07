Det 35 hektar store område er i øjeblikket ved at blive omdannet til et nyt boligområde. Foto: Claus Johansen

Debat: Byudviklingsarbejde for millioner af skattekroner

Gribskov - 22. juli 2021 kl. 21:06 Af Bent Hansen (V), byrådsmedlem Kontakt redaktionen

Vi har for nylig set Nyt Gribskovs formand for fagudvalget Udvikling, by og land, Pernille Søndergaard via Gribskov Kommunes Facebookside reklamere for Troldebakkerne.

Borgmesterpartiets repræsentant roser i høje toner al den skattebetalte aktivitet, som i øjeblikket finder sted i og omkring Troldebakkerne i Laugø, nord for Helsinge.

Ja, det er ikke forkert, at der er enorm aktivitet i dette område, med etablering af veje og blandt andet en meget kostbar rundkørsel i området med adgang til det kommende lokalbane trinbræt. Desværre uden at der samtidig investeres i trafiksikkerhedsskabende foranstaltninger ved det uheldsbelastede kryds ved Valbyvej.

Men fakta er, at der for nuværende ikke er påbegyndt et eneste privat byggeri - og det på trods af, at der tidligt i processen blev etableret en midlertidig vej, så den såkaldte "first mover" kunne komme i gang med at bygge i området.

Hele økonomien i dette kæmpe kommunale anlægsprojekt er meget uigennemskuelig for de enkelte byrådsmedlemmer, men ikke mindst for den almindelige Gribskov-borger, som ikke har adgang til de lukkede punkter på byrådets dagsordener.

Meget i dette projekt er rigtig godt, blandt andet at der skal bygges friplejehjem og seniorbofælleskab, men desværre er der ikke overblik over hvad der er planlagt eller kommer af private boliger i området, så det er svært at vide, om der er en risiko for, at de kommunalt anlagte veje må vente i lang tid, før der kommer boligbyggeri i området.

