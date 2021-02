Justitsminister Nick Hækkerup og skoleleder Thomas Nørregaard (th.) kigger på, mens Merete Søndergaard og Kristian Kaare håndterer lyntest-resultaterne.

Debat - Byrådsmedlem: Hvorfor besøgte justitsminister skole i denne coronatid?

Gribskov - 12. februar 2021

Midt i en pandemi, hvor skoler delvist er hjemsendt, og de der kan, arbejder hjemmefra, butikker lider den stille død, og bekymringen for de, der mistrives i nedlukningen stiger, er det åbenbart vigtigt for en minister og andre at komme ud og se den virkelighed, der for de fleste andre er lukket.

Ud fra devisen: Har man ikke et billede af det, er det ikke sket.

Jeg mener, at det er fuldkommen ude af proportioner i en tid, hvor vi aflyser det meste og holder flertallet af vores møder online, vi har daginstitutioner, hvor forældrene aflevere deres børn ved lågen, vi taler om bobler og samfundssind - at justitsminister Nick Hækkerup og andre mener, at det er vigtigt at være til stede på Ramløse skole for at se skolelærere få stukket en pind i næsen af vores gode, omstillingsparate medarbejdere.

Når nu vi skal samle samfundet og alle de mennesker op igen, der har lidt og fortsat lider under nedlukningen, så kan I da hvert fald glæde jer over, at I har et billede - så det må jo være sket.

Byrådsmedlem

Natasha Stenbo Enetoft (V),

formand for børn, idræt og familie