Debat: Byggeri af dyre sommerhuse fremfor klimaet

Gribskov - 15. september 2021 kl. 14:20 Kontakt redaktionen

I udkanten af sommerhusområdet ved Tinkerup (Almevej/Birkedalen) har Gribskov Kommune solgt en matrikel til Planethuse, som vil bygge otte dyre sommerhuse på matriklen.

Matriklen har ifølge den nyligt vedtagne kommuneplan status som bevaringsværdigt landskab, men en gammel lokalplan fra 1987 muliggør, at der må bygges sommerhuse. Ifølge Miljøstyrelsen er et bevaringsværdigt landskab karakteriseret ved at det åbne land skal friholdes for andet end samfundsnødvendigt byggeri og anlæg.

Gribskov Kommune henholder sig til den gamle Lokalplan fra en helt anden tid, hvor der ikke blev tænkt på klima og kan derfor set bort fra alle de fine hensigtserklæringer i Kommuneplanen om at være en grøn kommune og leve op til FN's klimamål.

Bemærkelsesværdigt ved denne beslutning er flere punkter, hvor jeg kan fremhæve nogle af dem:

1. Hvorfor prioriterer Gribskov Kommune at få bygget otte dyre sommerhuse fremfor at bevare et naturområde i Kystnærhedszonen med et naturligt vådområde i den ene ende af matriklen

2. Gribskov Kommune forsøgte i foråret 2021 at få fjernet status som bevaringsværdigt landskab på matriklen i forslaget til den nyligt vedtagne Kommuneplan samtidig med salget til Planethuse. Vi har endnu ikke fået svar på hvorfor Gribskov Kommune forsøgte dette og det blev også trukket tilbage efter indsigelser i høringsperioden.

3. Første udstillingshus forventes færdiggjort til april 2022 og de 92 kvm er prissat til 3,7 mio (svarende til det beløb som Planethuse har betalt for hele matriklen). I forvejen er sommerhussalget på Birkedalen næsten gået i stå de sidste par måneder og 3,7 mio er ekstremt højt for et sommerhus beliggende 2 km fra stranden. Vinderne i denne sag synes kun at være Planethuse, så hvordan kan det være i Gribskov Kommunes interesse at få bygget så dyre sommerhuse fremfor at bevare et naturområde

4. Gribskov Kommune har ikke spurgt naboerne i det nærliggende område om der var interesse i at købe grunden. Gribskov Kommune kunne med det have fået et område, som kunne bruges til kravet om udlæg i kystnærhedszonen samtidig med at få penge i kommunekassen

5. Hvorfor bruge så meget tid på at udarbejde en detaljeret Kommuneplan helt ned på matrikel-niveau, når der alligevel kan ses bort fra dette arbejde?

Vi har været i dialog med Gribskov Kommunes administration samt udvalgte lokalpolitikere, men får kun svar på at der kan bygges på matriklen iht. den gamle lokalplan. Vi mener der er så mange andre forhold, som burde tilgodeses i denne sag, som vi ikke kan få svar på. Jeg håber at kunne få sat gang i en debat, som kan medføre at Gribskov Kommune kan træffe denne slags beslutninger på et mere nuanceret grundlag fremadrettet, så vores natur kan blive tilgodeset.

Helle Tuxen

Birkedalen 29 3250 Gilleleje