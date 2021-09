Det er vigtigt, at vi ser på idrætsfaciliteterne i Gilleleje, for som barn og ung er nærheden til faciliteterne og dermed fællesskabet vigtig, lyder det fra Oliver Møllenberg, kandidat til kommunalvalget for Nyt Gribskov. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Brug for mere attraktivt idrætsliv

Vi har brug et mere attraktivt og mere interessant idrætsliv i Gilleleje. Sammenhold findes i stor udstrækning i vores idrætsforeninger. Det er her, vi allerede som børn og unge mødes på tværs, lærer om fællesskaber på tværs, lærer, at man kan godt være god til noget, og ingen er gode til alt.

Derfor er det også vigtigt, at vi ser på idrætsfaciliteterne i Gilleleje, for som barn og ung er nærheden til faciliteterne og dermed fællesskabet vigtig.

I min verden bør vi se, om vores idrætsfaciliteter kan retænkes og optimeres i Gilleleje. Gillelejehallen blev glemt da man lavede ''idrætsprojekt parkvej'', men to foreninger er nu gået sammen om et stort ønske - at komme op i Gillelejehallen. En ide, jeg er meget åben over for. Har Gilleleje Tennisklub de mest optimale faciliteter etc.? Dette for at tage nogle eksempler.