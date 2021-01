"Corona lærer os nye ting, og en af de ting er at vi bliver nødt til at bede Christiansborg om, at se på en forsyningslov i forhold til bredbånd/internet," skriver udvalgsformanden. Modelfoto

Debat: Brug for bredbåndssikkerhed

Af Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) formand for Udvikling, by og land

Corona har vist, at vi må have forsyningssikkerhed i forhold til internet.

I Danmark har vi forsyningssikkerhed i forhold til beredskab, elforsyning, naturgasforsyning etc., alt sammen lovfæstet for at undgå, at yderområder sikres forsyning af samme.

Corona lærer os nye ting, og en af de ting er at vi bliver nødt til at bede Christiansborg om, at se på en forsyningslov i forhold til bredbånd/internet.

En sikring af at alle områder i Danmark sikres mulighed for at opnå en dækning/hastighed således, at hjemmearbejde og ikke mindst online undervisning for vores skoleelever kan udføres uanset hvor i landet man bor.

I dag har vi bredbåndspuljer m.v. og det er en god ting, men det er op til markedet dvs. virksomhederne at udrulle ud fra deres analyse af markedet. Dette efterlader reelt dele af mange kommuner uden mulighed for at opnå den dækning/hastighed, der er nødvendig for hjemmearbejde og -undervisning.