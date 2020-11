Debat: Borgmester - du glemte noget vigtigt

Den almindelige udlejning, som både kan gøre det økonomisk muligt for en del mennesker - for eksempel pensionister - at have sommerhus, og som kan bidrage til, at sommerhusområderne ikke blive mennesketomme, er til at håndtere. Ejerne kommer selv i husene, ejerne er medlemmer af den lokale grundejerforening, ejerne har lokale kontakter og er selv interesseret i, at alt foregår stille og roligt.