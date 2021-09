Debat: Borgerne føler sig forfordelt

I Gilleleje by har kommunen indenfor de seneste år solgt flere store ejendomme/arealer. Her skal blot nævnes Det gamle alderdomshjem og kommunekontor, Gilleleje skole, Gilleleje Syd arealet, og kommunen har sat "det nye kommunekontor" med udenomsarealer til salg.

Indtægterne fra disse salg er næppe mindre end 100 mio. kr. - her er dog tale om et skøn.

De spørgende borgere fremfører alle, at kommunens udgifter til projekter i almindelighed i Gilleleje må være meget små - ja, flere hævder, at udgifterne må ligge meget nær nul. For de synes ikke, der sker noget som helst.

"Gilleleje- den beskidte by" høres ofte, ikke blot de offentlige skraldespande, men også vejbrøndene er overfyldte. Det giver svineri og småfloder på vejene, når det regner kraftigt, sandfodring ved Strandbakkerne er ophørt, og handicapnedgang til strandene er ikke eksisterende, ingen svømmehal, et rodet og dårligt udnyttet areal ved stationen, et sjusket og misrøgtet område mellem Kystvejen og Bøgebakken.

Gilleleje lokalråd kan ikke give spørgerne noget svar, men har nævnt, at der har været udgifter til "Det Gamle Posthus" og ganske mange nye bænke. Det nye rensningsanlæg er kommunalt og ikke bare for Gilleleje, dets udløb på Veststranden har ved kloakoverløb givet badeforbud. Fedt for et turistcenter!

Men kommunens "indtægter" fra ovennævnte salg er voldsomt meget større, end de nævnte udgifter. Og det finder borgerne både upassende og uacceptabelt. De nævner hertil, at det er Græsted-Gilleleje borgerne, som - gennem deres skatter - har betalt og derfor ejet alt det, der er solgt/bliver solgt. Borgerne finder, at kommunen er ved at sælge Gilleleje ud.