Debat: Bør tage udgangspunkt i budgettet

Dansk Folkeparti har på udvalgsmødet i 17-4 udvalget foreslået at man arbejder med 3 konkrete emner, det skal ske via en anbefaling til Byrådet i efteråret.

I forhold til FN's Verdensmål 13 og 14 vil det gi' mening at arbejdet med etablering af stenrev og efterfølgende tilføre ålegræs i nærheden af disse stenrev. Netop Ålegræs og tang på havets bund binder så meget CO2, at havet er en endnu større klimabuffer end skove på land.

I Danmark er der gennem de seneste 130 år udryddet over 70 procent af havbundens tang-og ålegræsarealer. Det svarer til to gange Fyns areal. Havplanter er effektive, fordi de nedbrydes enormt langsomt. Når planterne endelig dør, bliver de begravet i havbunden, og i den proces tager de kulstof med sig. Jo mere tilsluttet og beskyttet en havgræseng er, jo mere CO2 kan den lagre.

I de kommende år vil Troldebakkerne blive udbygget, og netop her, er der en enestående mulighed for netop at arbejde med andre energi former.